رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:07 ص
نزلة الزاوية
نزلة الزاوية
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عبر أهالي قرية نزلة الزاوية التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل 1000 قرية، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.

"الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية.

يقول أحمد مشرف أحد أبناء القرية: لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المبادرة لأنه عمل لم يكن موجودا على مدار 30 عاما ولنا العديد من المطالب ومنها تسقيف مخزن الجمعية الزراعية بسبب الأمطار لأنه يتم تخزين الأسمدة الخاصة بالفلاحين بداخله وبنشكر الرئيس السيسى على المبادرة مرة أخرى وتحيا مصر.

وأوضح أحمد سعيد أحد الأهالى أننا بنشكر الرئيس شكرا جزيلًا على ما قدمه من مبادرة حياة كريمة وسكن كريم للمواطن ولم نكن نحلم بالتطوير والسرعة مثل حياة كريمة وسكن كريم وتبطين الترع والمواطن هيشعر بالتطوير.

وقال حسن أمين إن مبادرة حياة كريمة ستنهض بالريف المصرى وربوع مصر من حيث التنمية المستدامة وتنمية متكاملة ولابد من شكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن المبادرة رصاصات خارقة فى قلوب أعداء الوطن مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة لم يكن مشروع أنما حلم ينتظره أهالى مصر.

وأكد حسام سعيد أن مبادرة حياة كريمة أعطت الفقراء حقوقهم والبلد بقيت أفضل لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها ومتشكرين ياريس على المبادرة دى.


نزلة الزاوية
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
نزلة الزاوية
نزلة الزاوية
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
نزلة الزاوية
نزلة الزاوية
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
نزلة الزاوية
نزلة الزاوية
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)
نزلة الزاوية

موضوعات متعلقة

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

الصور

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد

تحت رعاية قرينة الرئيس.. «الثقافة» تكشف تفاصيل جائزة «المبدع الصغير»

حمدي البطران يكتب: الصراع في رواية ستائر شفافة

وزيرة الثقافة تعلن خطة مسرح المواجهة والتجوال 2021