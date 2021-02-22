أهالي نزلة الزاوية ببني سويف: «حياة كريمة» ستنهض بالريف المصري (فيديو)

عبر أهالي قرية نزلة الزاوية التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل 1000 قرية، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة."الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية.يقول أحمد مشرف أحد أبناء القرية: لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المبادرة لأنه عمل لم يكن موجودا على مدار 30 عاما ولنا العديد من المطالب ومنها تسقيف مخزن الجمعية الزراعية بسبب الأمطار لأنه يتم تخزين الأسمدة الخاصة بالفلاحين بداخله وبنشكر الرئيس السيسى على المبادرة مرة أخرى وتحيا مصر.وأوضح أحمد سعيد أحد الأهالى أننا بنشكر الرئيس شكرا جزيلًا على ما قدمه من مبادرة حياة كريمة وسكن كريم للمواطن ولم نكن نحلم بالتطوير والسرعة مثل حياة كريمة وسكن كريم وتبطين الترع والمواطن هيشعر بالتطوير.وقال حسن أمين إن مبادرة حياة كريمة ستنهض بالريف المصرى وربوع مصر من حيث التنمية المستدامة وتنمية متكاملة ولابد من شكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن المبادرة رصاصات خارقة فى قلوب أعداء الوطن مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة لم يكن مشروع أنما حلم ينتظره أهالى مصر.وأكد حسام سعيد أن مبادرة حياة كريمة أعطت الفقراء حقوقهم والبلد بقيت أفضل لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها ومتشكرين ياريس على المبادرة دى.