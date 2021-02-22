أفغانستان: مقتل اثنين في هجوم مسلح بـ«هيرات»

أعلن حاكم إقليم "هيرات" الأفغاني وحيد قتالي اليوم الإثنين، مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في عاصمة الإقليم.وقال قتالي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الهجوم وقع في منطقة "سيد مختار" شمال مدينة "هرات" بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارة نائب رئيس دائرة الأمن الوطني مما أدى إلى مقتل سائقه وحارس أمن، وأضاف أن مسئول إدارة الأمن الوطني لم يكن داخل سيارته وقت وقوع الهجوم.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.