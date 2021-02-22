سيارة ومطلوبين.. تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشأغا، إنه نجا من محاولة اغتيال "مخططة جيدا"، أمس الأحد، حيث أطلق مسلحون النار على ركب سياراته في العاصمة طرابلس.ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد بدأت سيارة في التعدي على موكبه كما فتح أشخاص داخل السيارة النار، ليقع تبادل لإطلاق النار قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين، وأكد على أنه تم انقلاب السيارة التي كانت تطارده حيث اعتقلت الشرطة أحدهما وتبين أن مطلوب لديها بالفعل.يأتي هاذا فيما أدان مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيس الحادث داعيا إلى إجراء تحقيق، حيث قال على "تويتر" إن "مثل هذه الأعمال المتهورة تهدد الاستقرار والأمن وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية".