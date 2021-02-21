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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير الأنبا أنطونيوس يحتفل بتجليس مطران الكرسي الأورشليمي

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:00 م
دير القديس الأنبا
دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس
تريزة شنودة
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يحتفل دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس، غدًا، بتذكار عيد تجليس مطران الكرسي الأورشليمي الأنبا أنطونيوس.

وسيّم مطرانًا بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال شهر فبراير بعام 2016، القمص «ثيودور الأنطوني» مطرانا على القدس باسم الأنبا أنطونيوس ليصبح المطران الـ 22 للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

نشأ الأنبا أنطونيوس في أسرة كهنوتية، فوالده هو القمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية «أبوتيج وصدفا والغنايم» لمدة تقارب نصف قرن، وله أخوان اثنان من الكهنة والرهبان.

وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة أسيوط بتقدير جيد جدا ثم حصل على بكالوريوس الصيدلة في منتصف التسعينيات، وعمل بالدعاية وفتح صيدلية باسمه وتأثر جدا بالقمص ثاوفيلس، والذي كان من طراز الرعيل الأول في الرهبنة، فأخذ قراره بالرهبنة في دير الأنبا أنطونيوس.

وفي بداية رهبنته خدم الأنبا أنطونيوس في صيدلية الدير، وسافر إلى مقر الدير بالقاهرة لخدمة الآباء من المرضي والمسنين.

اختاره البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية كمبعوث مع راهبين آخرين للدراسة في كلية اللاهوت باليونان لمدة 4 سنوات لنيل درجة الدكتوراه، أمضي منها سنتين إلى أن اختاره البابا مطرانا للكرسي الأورشليمي.

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