اليوم.. «إشباع الجموع» في عظة الأحد على فضائية «أون»

ألقى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، الأحد، كلمة عبر فضائية ON وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.جاءت العظة من خلال "إنجيل البركة" (في الأصحاح التاسع من إنجيل لوقا) الذي يورد معجزة إشباع السيد المسيح للجموع بخمس خبزات وسمكتين، وهي المعجزة التي تضعها الكنيسة في إنجيل قداس الأحد الثاني من شهر أمشير الذي يوافق اليوم.ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، نائب رئيس تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي.