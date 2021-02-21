تعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية ٢٠٢١ نايل سات

برامج قناة ليبيا الرياضية



ترددات قناة ليبيا الرياضية على القمرين عرب سات ونايل سات

تردد قناة ليبيا الرياضية 1 - القمر الصناعي: نايل سات 101102.

2 - التردد: 11766.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - استقطاب: افقي.

5 - معامل تصحيح الخطأ: 43.

6 - جودة القناة: HD.

7 - التشفير: مفتوح

8 - القمر يستقبل على تردد 7 درجات غربا 1.



تردد قناة ليبيا الرياضية 1 1 - القمر الصناعي: عرب سات 223A.

2 - التردد: 11721.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - استقطاب: افقي.

5 - معامل تصحيح الخطأ: 43.

6 - جودة القناة: HD.

7 - التشفير: مفتوح

8 - القمر يستقبل على تردد 26 درجة شرقا 2.

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة ليبيا الرياضية، حيث استطاعت نقل وبث عدد كبير من البطولات الرياضية المختلفة، ضمن القنوات الرياضية التي تعرض على الساحة الآن والتي تشغل فئة تكاد تكون بنسبة 90% من اهتمامات المشاهدين وأيضا لقضاء الوقت أمام التلفاز لمشاهدة لعبة يتفق عليها الجميع من حيث الاستمتاع لها، وتقدم العديد من البرامج المنوعة الأخرى التي تهتم بالرياضة بشكل عام.يشار الي ان قناة ليبيا الرياضية تم البث التجريبي لها عام 2004 بأمر من الرئيس الراحل معمر القذافي، ولكن تم إغلاقها بعد شهر واحد من افتتاحها، ثم بدأت تبث برامجها مرة ثانية عام 2011 بصورة جديدة، واستطاعت أن تقوم بتعويض فترة الإغلاق، وحققت خلال فترة قصيرة نسب مشاهدة عالية، واستطاعت أيضا أن تتصدر قائمة القنوات الرياضية المتخصصة.كما ننشر لكم البرامج التي تقوم بتقديمها القناة:1 - الكورة والناسوهو استوديو تحليلي قبل إنطلاق مباريات الدوري الليبي لكرة القدم - الدرجة الأولى.2 - 90 دقيقةبرنامج تحليلي لجميع مباريات دوري كرة القدم الليبي - الدرجة الأولى.3 - رياضة نتأول برنامج عربي يهتم بما يطرح من مواضيع رياضية داخل منتديات كووورة ليبية.تابع أيضاً..