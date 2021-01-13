الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة، ترصدها جريدة الدستور عبر هذا هذا التقرير، حيث تحظى على اهتمام كبير في بداية كل عام، نظرا للتغيرات التي تطرأ على عدد كبير من اشتراكات الترددات، ووجوب تنزيل الترددات الجديدة للاستمرار في متابعة القنوات على النايل سات وباقي الأقمار الصناعية.

خطوات ضبط تردد النايل سات 2021 الجديد

-يجب فتح Menu أو القائمة عبر ريموت الريسيفر.





-بعد ذلك يثم اختر خيارات أو Options.





-فتح صفحة تثبيت أو Installation.





-التنقل بعد ذلك إلى تثبيت يدوي أو Manual-Installation.





-يجب اختيار القمر Nilesat-Arabsat القمر الصناعي من قائمة الاختيارات الأقمار Sat Menu.





-بعد ذلك يجب كتابة التردد الجديد.





-اختر رأسيV أو أفقيH، بعد ذلك يجب ضبط معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok، أخيرا يجب القيام بحفظ-Save.





جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة

نرصد خلال السطور التالية أبرز القنوات التي تم تغييرها مع دخول عام 2021:





تردد قناة cbc الجديد 2021





-معدل الترميز: 27500، أما بالنسبة للتردد : 11785

-القمر الصناعي: "نايل سات" Nilesat، الاستقطاب: Vعمودي.

- أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 3\4





تردد قناة cbc +2





-معدل الترميز: 27500، أما بالنسبة للتردد : 11488





القمر الصناعي: Nilesat "نايل سات"، معامل تصحيح الخطأ: 34





الاستقطاب: H افقي.





كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2





تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofra





-معدل الترميز: 27500، التردد: 11390

-القمر الصناعي: nile sat، الاستقطاب: H افقي.

-معامل تصحيح الخطأ على النايل سات هو: 3\4





تردد قناة cbc اكسترا





-توجد القناة cbc extra على القمر الصناعي: Nilesat





-التردد هو: 11390





-معدل الترميز: 27500





-الاستقطاب: H افقي.





-معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة dmc الجديد

-11449 أفقي





معامل تصويب الخطا: 5/6





-معدل الترميز: 27500





تردد قناة سي بي سي CBC الجديد

-التردد الجديد هو: 11785 رأسي





-معدل الترميز: 27500





تردد قناة الحياة الجديد





-12207 عمودي

تردد قناة النهار الجديد 2021

التردد هو: 11785 رأسي V





معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة ON

-10853 أفقي H.





يذكر أن التغيرات التي تطرأ على ترددات تنزيل قنوات الأقمار الصناعية يرجع إلى عدة عوامل يعد من أهمها الانحرافات الطبيعية في مسار القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات أو بعض الأقمار الصناعية الأخرى، ولايوجد أي داع للقلق حيال هذا التغيير للترددات.





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