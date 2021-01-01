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تقارير ومتابعات

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:57 م
النايل سات
النايل سات
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي جميع ترددات القنوات الجديدة فى 2021 على النايل سات التي تم تغييرها منذ الساعات الأولى من بداية العام الجديد والذي زاد البحث عنها مؤخرا عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب انتشار خبر توقف ترددها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

جميع ترددات القنوات الجديدة فى 2021 على النايل سات

غيرت العديد من القنوات ترددها خلال الفترة الأخيرة للظهور بشكل جديد وصوت وصورة ومحتوى يليق بمشاهديها|، لذلك نعرض تردد أبرز القنوات التي غيرت ترددها مع الساعات الأولى من عام 2021 أبرزها قنوات الأطفال التي لعبت دور هائل خلال فترة جائحة كورونا لإلهاء الأطفال بأشياء مفيدة خلال فترة العزل المنزلي لعل أبرزها تردد قناة مودي كيدز عبر النايل سات 11603 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 وتم تغير تردد قناة ميكي كيدز أيضا ليصبح 11526 و معدل ترميز 27500 و استقطاب افقي بينما تم تغير تردد قناة كوكي كيدز ليصبح 11061 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي.

أحدث ترددات عبر القمر الصناعي النايل سات

وطالبت العديد من القنوات خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2020 مشاهديها بتغيير ضبط ترددها لاستمرار تلقي اشارتها ليتمكنوا من متابعة المحتوى الذي يقدمونه مع بداية العام الجديد لعل أبرزها مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية والتي يمكن متابعتها عبر تردد 11785 عبر القمر الصناعي النايل سات معامل ترميز 27500 واستقطاب رأسي بينما يمكن للمشاهدين متابعة قناة صدى البلد عبر التردد 11823 استقطاب أفقي ومعامل ترميز 27500 و القناة القاهرة والناس 2 الذي يمكن للمشاهدين متابعتها عبر تردد 12015 ومعامل ترميز 27500 واستقطاب أفقي.

تردد قنوات الأفلام الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة جميع ترددات القنوات الجديدة فى 2021 على النايل سات والتي تم تغييرها بالفعل في الساعات الأولى من 1 يناير لعل أبرزها قناة سيما حيث أصبح ترددها 12304 عبر القمر الصناعي النايل سات استقطاب أفقي معدل ترميز 27500 وقناة روتانا سينما والتي أصبح ترددها 11296 عبر القمر الصناعي معامل ترميز 27500 استقطاب افقي وقناة اليوم سيما تردد 12604 واستقطاب أفقي معدل ترميز 27500.


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