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فن

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:46 ص
CBC
CBC
محمد مجدي
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قامت إدارة مجموعة قنوات cbc بتغيير ترددها الحالي إلى تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، وذلك في ختام العام الماضي 2020، لتنطلق القناة بشكلها الجديد بداية من أولى ساعات العام الجديد 2021.

وتشمل مجموعة قنوات cbc كلا من سي بي سي، وهي القناة الأساسية ومعها سي بي سي دراما وسي بي سي إكسترا نيوز، حيث سيتم عرض كامل برامج هذه القنوات على التردد الجديد، لاستقبال الإشارة بقوة والاستمتاع بمشاهدة متميزة دون تشويش أو تقطيع.

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

واختارت إدارة القناة التردد الجديد ليكون 11785، استقطاب أفقى، معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 56، على أن ينقطع بث القنوات على التردد القديم بشكل كامل بعد وضع التردد الجديد.

وتعرض قناة سي بي سي العديد من الأعمال الفنية المختلفة والجديدة، حيث تقوم بعرض مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والذي يقدم حالة فنية مختلفة بمسلسله الجديد الذي أوشك على انتهاء عرضه.

ويعرض المسلسل على قناة سي بي سي الفضائية، 5 أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

كما يعرض على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى فى الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالى.

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مسلسل «ضربة معلم»، بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

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