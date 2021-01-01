تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة النهار الجديد 2021 على قمر النايل سات أصبح متاح الآن بعد أن أعلنت عنه إدارة مجموعة قنوات النهار، ولاستقبال البث بقوة وبدون تقطيع، يلزم ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد 11785 باستقطاب رأسي v ومعدلترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.



وتعرض قناة النهار العديد من الأعمال الفنية المختلفة والجديدة حيث تقوم بعرض مسلسل "الشك" للنجمة مي عز الدين، ومسلسل "طرف ثالث" للنجوم أمير كرارة وعمرو يوسف ومحمود عبد المغني، ومسلسل "طلقتك نفسي" لأحمد عصام وهاجر أحمد ومحمد عادل، بالإضافة إلى مسلسلات "مليكة، أنا شهيرة أنا الخائن، حديث الصباح والمساء، هي ودافنشي"، وعدد أخر من الأعمال.



وتحضر قناة النهار هذه الفترة لشراء عدد كبير من الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان المقبل، حيث تعمل على التعاقد على عدة مسلسلات من أبرز الأعمال التي ستقدم خلال الشهر الكريم.





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وقدمت شبكة قنوات «النهار» سهرة خاصة في ليلة رأس السنة تضمنت حفلًا غنائيًا، مع نجمي الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، وذلك في ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري، وقدم الثنائي خلال الحلقة عددًا من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور وأغاني حصرية التي عرضت لأول مرة.

وتشمل مجموعة قنوات النهار كلا من النهار وهي القناة الأساسية ومعها النهار دراما، حيث سيتم عرض كامل برامج هذه القنوات على التردد الجديد، لاستقبال الإشارة بقوة والاستمتاع بمشاهدة متميزة دون تشويش أو تقطيع.