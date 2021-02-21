«صحافة أسوان» تحصد ثالث الجمهورية في الإذاعة المدرسية

تقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالتهنئة لفوزى ورثى ناشد موجه عام النشاط الثقافي والفني، لفوز فريق الإذاعة المدرسية بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بالمركز الثالث جمهوريًا في مسابقة الإذاعة المدرسية (مرحلة ابتدائية) للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١.وكذلك فوز فريق الإذاعة المدرسية بمدرسة كلابشة الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة (على مستوى التعليم الثانوي الفني).وقدم التهنئة لإدارة المدرستين وإيمان خلف هراس أخصائية الصحافة بمدرسة مصنع السكر، إيمان بدر الدين عثمان أخصائية الصحافة بمدرسة كلابشة، والتهنئة موصولة كذلك لكل من: هاني مصطفى موجه أول الصحافة بإدارة إدفو، وأمل سيد موجه أول مركزي بإدارتي نصر النوبة ودراو، على الجهود المبذولة في تدريب الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المتميز.