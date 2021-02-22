سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 22-2-2021 فى البنوك
الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:12 ص
هبه محمدطباعة
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدولار في مصر، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار التي تخص سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22-2-2021 في البنوك المصرية.
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.
3 - سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك عودة
وسجل سعر الدولار في بنك عودة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.
6 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
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وسجلت العملة الخضراء في بنك القاهرة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.
3 - سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك عودة
وسجل سعر الدولار في بنك عودة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.
6 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي7 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
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8 - سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجلت العملة الخضراء في بنك القاهرة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.