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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 22-2-2021 فى البنوك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:12 ص
الدولار
الدولار
هبه محمد
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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدولار في مصر، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار التي تخص سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.

2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.

3 - سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.

4 - سعر الدولار في بنك عودة

وسجل سعر الدولار في بنك عودة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.

5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.

6 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

7 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.
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8 - سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجلت العملة الخضراء في بنك القاهرة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.

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