سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 22-2-2021 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

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، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدولار في مصر، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار التي تخص سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22-2-2021 في البنوك المصرية.1 -بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.2 -وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.3 -وبلغ سعر الدولار في بنك مصر ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.69 جنيه.4 -وسجل سعر الدولار في بنك عودة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.5 -وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.70 جنيه.6 -وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.7 -وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.8 -وسجلت العملة الخضراء في بنك القاهرة، ببداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 15.71 جنيه.