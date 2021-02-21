بورصة الدواجن.. اسعار الدواجن اليوم الاحد بتاريخ 21-2-2021



وأوضح أن أسعار الدواجن انخفضت في السنة الأخيرة بسبب ارتفاع حجم الانتاج الكلي.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم الاحد حالة من الاستقرار عند آخر سعر سجلته عند ٣٧ جنيه الطبق وحتي ٣٩ جنيه.



وكشف عبد العزيز السيد، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى ويزيد عن الحجم الكلي في السنوات الأخيرة.



أسعار البيض البلدى





ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.



قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية أنه أصبح بإمكانها تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، وبعد أن استطاعت 14 منشأة مصرية الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور. واستقرت أسعار البيض البلدى عند سعر 40 جنيهًا للطبق من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدا من 44 جنيهًا.ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية أنه أصبح بإمكانها تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، وبعد أن استطاعت 14 منشأة مصرية الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.

شهدت اسعار الدواجن اليوم الاحد بتاريخ 21-2-2021، حالة من الاستقرار في أسواق بورصة الدواجن نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدا من ٢٦ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من يبدا ٢٩ وحتي ٣٣ جنيه.بينما سجلت أسعار الدواجن البلدي سعر يبدا من ٣٠ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدا من ٣٤ جنيه وحتي ٣٦ جنيه.وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.