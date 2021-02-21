بورصة الدواجن | اسعار الدواجن اليوم الاحد بتاريخ 21-2-2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 02:32 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت اسعار الدواجن اليوم الاحد بتاريخ 21-2-2021، حالة من الاستقرار في أسواق بورصة الدواجن نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
بينما سجلت أسعار الدواجن البلدي سعر يبدا من ٣٠ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدا من ٣٤ جنيه وحتي ٣٦ جنيه.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.
وأوضح أن أسعار الدواجن انخفضت في السنة الأخيرة بسبب ارتفاع حجم الانتاج الكلي.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
بورصة الدواجن.. اسعار الدواجن اليوم الاحد بتاريخ 21-2-2021وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدا من ٢٦ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من يبدا ٢٩ وحتي ٣٣ جنيه.
بينما سجلت أسعار الدواجن البلدي سعر يبدا من ٣٠ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدا من ٣٤ جنيه وحتي ٣٦ جنيه.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.
وأوضح أن أسعار الدواجن انخفضت في السنة الأخيرة بسبب ارتفاع حجم الانتاج الكلي.
أسعار البيض اليوم
وسجلت أسعار البيض اليوم الاحد حالة من الاستقرار عند آخر سعر سجلته عند ٣٧ جنيه الطبق وحتي ٣٩ جنيه.
وكشف عبد العزيز السيد، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى ويزيد عن الحجم الكلي في السنوات الأخيرة.
وكشف عبد العزيز السيد، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى ويزيد عن الحجم الكلي في السنوات الأخيرة.
أسعار البيض البلدى
واستقرت أسعار البيض البلدى عند سعر 40 جنيهًا للطبق من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدا من 44 جنيهًا.
ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.
ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.