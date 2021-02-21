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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تعديل السياسة النقدية سبب تعافي الاقتصاد المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:20 م
المهندس عبد الباسط
المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب
منى هيبه
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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهذا بشهادة المؤسسات الدولية، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري، وهذا يؤكد أن الفترة السابقة شهدت تضافر الجهود وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الإقتصادية على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بمرونة مما جعله يتفوق على جميع التوقعات وهناك عدد من التقارير بشأن تعافى الاقتصاد المصرى، وأنه من الاقتصادات الواعدة، بل وتصدر الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وهذه النظرة الإيجابية ستساه في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام.

وأضاف الشرقاوى، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بقوة فى تخفيف تأثير الآثار السلبية لفيروس كورونا وامتصاص الأزمة، كما كان لتعدبل السياسة النقدية دور كبير فى تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، متابعا:" الفضل يعود القيادة السياسية، حيث اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، والتى نجنى ثمارها الآن على أرض الواقع".

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