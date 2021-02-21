زايد: مصر تتسلم 6.8 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منها 40 مليونا من التحالف الدولي «جافي».وأضافت وزيرة الصحة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد 21 فبراير، في ديوان عام وزارة الصحة، أن مصر ستتسلم خلال أيام 6.8 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، كما سيتم الإعلان خلال ساعات عن هدية جديدة لأبناء الشعب المصري من لقاح سينوفارم الصيني.