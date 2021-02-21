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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين في «داعش عين شمس»

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:07 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، محاكمة 9 متهمين؛ لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش عين شمس».

ووجه للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم «داعش» الإرهابي.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم «داعش» في دولة سوريا.

ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، ووقموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدًا لاستهدافهم

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