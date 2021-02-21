حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيًا: أنت شخص مجتهد ولكن مشتت نفسك في أكثر من اتجاه، وطموحك محدود فكر في المستقبل بشكل أكبر، لتكون من اصحاب المشاريع والاستثمارات.عاطفيًا: رغبة قوية في إعادة علاقة قديمة كانت قد انتهت للأبد، ولكن بمجرد تفكيرك فيها تشعر أنه من الصعب أن تتخطاها ولا تستطيع نسيانها.صحيًا: حاول أن تغير روتينك الغذائي الذي يتسبب في وجع بجهازك الهضمي وإذا شعرت بتكرار التعب استشر الطبيب والتزم بالعلاج المناسب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.