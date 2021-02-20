إيران: لن نقدم أي تنازلات بشأن البرنامج الصاروخي

أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، أن طهران ستعود للاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015 مقابل رفع العقوبات لكنها لن تقدم أي تنازلات بشأن البرنامج الصاروخي.وقال ‏عراقجي في تصريحات له إن زيارة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، ليس لها علاقة بقرار ‎إيران بتعليق البروتوكول الإضافي.وأوضح أن زيارة غروسي إلى طهران هدفها إنشاء نظام جديد في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: "في الـ 23 من فبراير، سيتوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكننا لن نغادر الاتفاق النووي".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه يمكن التراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي والعودة بمجرد تلبية مطالب الحكومة في الاتفاق النووي ومطالب البرلمان.