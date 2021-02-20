إيران تستقدم سلاحا إلى سوريا داخل 3 شاحنات خضار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، باستقدام القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في سوريا لشحنة أسلحة جديدة قادمة من العراق.كما أوضح المرصد أن 3 شاحنات مدنية من المفترض أن تحمل خضارًا وفاكهة، إلا أنها كانت محملة بأسلحة وذخائر تابعة للإيرانيين، دخلت أمس الجمعة برفقة سيارتي دفع رباعي، من معبر غير شرعي بين العراق وسوريا قرب قرية العباس التابعة لمنطقة الجلاء في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.واعتبر ان إيران تستخدم عادة تلك المعابر لنقل السلاح والذخائر، مؤكدا أنه في حين أفرغت الشحنة في تلك المنطقة، لم يعرف إذا جرى نقلها بعد ذلك إلى مواقع إيرانية أخرى.