بدء الدراسات العليا في «حاسبات ومعلومات دمياط»

قالت جامعة دمياط، إن المجلس الأعلى للجامعات صدق اليوم على توصية هيئة المكتب ببدأ الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات.وخاطب الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال بحيري، عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد الحربي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، من أجل إعداد اللائحة.كما تقدم بالتهنئة الإ الدكتورة غادة الصياد القائم بأعمال عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالكلية التي تنتظر منها الجامعة والمجتمع الكثير فى ظل التوجه نحو التحول الرقمي.