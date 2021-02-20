رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

السبت 20/فبراير/2021 - 03:41 م
الامتحانات بالجامعات
الامتحانات بالجامعات
ريم محمود
طباعة
أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، اليوم السبت، أن إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الجاري، والتي تستأنفها الجامعات والمعاهد يوم السبت 27 فبراير، سوف تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كل مؤسسات الدولة.

وأعلن المجلس فى اجتماعه عددا من الإجراءات العامة والاحترازية التي تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات وترصدها "الدستور" كالتالي:

1- وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ "كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر".
2- تخصيص مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.
3- وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.
4- تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.
5- التأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات، بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.
6- التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.
7- توفير ماسكات واقية "كمامات" لكل الطلاب والملاحظين باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.
8- تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتي تليها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.
9- تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، مع التوصية بأن تكون مواد التعقيم دون رائحة نفاذة.
10- تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة، أو استخدام باركود للطالب مدرج على كراسة امتحانه لتمييزه عن غيره من الطلاب، مثل: المتبع بكلية الهندسة.
11- الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.
12- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.
13- بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.
14- تشكيل مجموعات من الطلاب وتحت إشراف مباشر لأعضاء هيئة التدريس، تكون مهمتهم تشجيع الطلاب على الانخراط في مبادرات، منها: "اطمن معانا- صحتك تهمنا" للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول لجان الامتحان.
15- وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.
16- عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.
17- منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.
18- تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.
19- تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.
20- تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة، والتأكد من سلامة طفايات الحريق.
21- منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.
22- إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكل وسائل التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»