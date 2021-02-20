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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ملتقى للم الشمل بين قبائل مصر بمطروح (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 02:37 م
قبائل مصر بمطروح
قبائل مصر بمطروح
ياسمين شعيب
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دشن قبائل مطروح ملتقى للم الشمل بين قبائل مصر وليبيا والنيجر تحت عنوان "أولاد كعب"، وذلك في قرية القواسم بمنطقة رأس الحكمة شرق مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور عددا من أبناء قبائل الجميعات والقطعان وأولاد سليمان بمصر، وذلك للم الشمل ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادًا للملتقى الدولي "أولاد كعب" بين مصر وليبيا والنيجر.

وبدأ المؤتمر بالتعارف بين أبناء القبائل فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أن المؤتمر يعد النواة الأولى لاستقبال مؤتمر أولاد كعب لقبائل مصر وليبيا والنيجر، بالإضافة إلى دعم رئيس الجمهورية والمشروعات التي تطلقها الدولة المصرية.

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