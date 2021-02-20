ملتقى للم الشمل بين قبائل مصر بمطروح (صور)

دشن قبائل مطروح ملتقى للم الشمل بين قبائل مصر وليبيا والنيجر تحت عنوان "أولاد كعب"، وذلك في قرية القواسم بمنطقة رأس الحكمة شرق مرسى مطروح.جاء ذلك بحضور عددا من أبناء قبائل الجميعات والقطعان وأولاد سليمان بمصر، وذلك للم الشمل ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادًا للملتقى الدولي "أولاد كعب" بين مصر وليبيا والنيجر.وبدأ المؤتمر بالتعارف بين أبناء القبائل فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أن المؤتمر يعد النواة الأولى لاستقبال مؤتمر أولاد كعب لقبائل مصر وليبيا والنيجر، بالإضافة إلى دعم رئيس الجمهورية والمشروعات التي تطلقها الدولة المصرية.