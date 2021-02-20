«التضامن»: لم نسجل حالات كورونا داخل مؤسسات الرعاية

قال محمود شعبان، مسئول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوضع داخل مؤسسات الرعاية مستقر تماما، ولم نسجل أى إصابات بكورونا، أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية فأصبحت تتم بشكل يومي ودوري، موضحا أنه يوجد داخل كل دور رعاية كاشف حراري وأدوات للتعقيم وغرف للعزل في حالة وجود اشتباه، بالإضافة إلى أنه تم وقف الزيارات الخارجية للمؤسسات، وأيضا تقليص الأنشطة الجامعية، وكذلك التباعد الاجتماعي بينهم.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى، وتوفير منشورات توعوية، توزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا المستحدث داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.