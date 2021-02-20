«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة
السبت 20/فبراير/2021 - 01:21 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائل للدفء على جنوب سيناء، ومعتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وباردا على جنوب سيناء.
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 18 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 17 10
السلوم 18 08
سيوة 18 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 17 07
السويس 18 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 10
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبورماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 18 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 17 10
السلوم 18 08
سيوة 18 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 17 07
السويس 18 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 10
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبورماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16