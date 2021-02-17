الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ





وصرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن فترة التقلبات الجوية التي بدأت أمس الثلاثاء ستستمر إلى غدا الخميس حيث تنتهى موجة الصقيع يوم الجمعة القادمة ويبدأ الجو في تحسن عقب إرتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى سطوع الشمس، بينما يسود طقس متقلب خلال الفترة الحالية على القاهرة والمحافظات الساحلية تصل إلى حد الأمطار الغزيرة خاصة في سيناء نتيجة تأثر الطقس في مصر بالمنخفض الجوي الموجود في قبرص والذي يؤثر على درجات الحرارة ويتسبب في انخفاضها.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة





يسود طقس بارد جميع محافظات الجمهورية منذ فجر أمس الثلاثاء ويستمر حتى غدا الخميس مع انخفاض تام في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 12 والصغرى 6 والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 9 فيما تبلغ درجة الحرارة في أسوان العظمى 17 والصغرى 7 ومحافظة قنا العظمى 16 والصغرى 7 والأقصر العظمى 16 والصغرى 7 ومحافظة بورسعيد العظمى 13 والصغرى 10 وتسجيل واحة سيوة العظمى 11 والصغرى 6 والغردقة العظمى 18 والصغرى 11 .





اقرأ أيضاً









تعرف على حركة الرياح في مصر خلال فترة الصقيع





وتنشط حركة الرياح في مصر بفعل التأثر بالمنخفض الجوي الموجود في قبرص مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من البلاد منذ الثلاثاء وحتى الخميس القادم وهو موعد انتهاء موجة الطقس السيئ الذي توقعته هيئة الأرصاد الجوية مما يؤدي إلى تكوين شبورة مائية ضبابية تحجب مستوى الرؤية لذلك يتم إغلاق عدة طرق سريعة لعدم وقوع حوادث.