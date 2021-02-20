مصرع وإصابة 18 في انقلاب سيارة بين مصر وليبيا

قال مصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن مصري لقي مصرعه وأصيب 17 آخرين، وذلك إثر انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بين مصر وليبيا.وحصلت الدستور على أسماء المصابين، وهم "محمد إبراهيم عزالدين، ياسين سويف، ربيع عبدربه أمين، محمد حميدة، محمد سعيد مصطفى، عبدالرحمن فرحات حسن، عاطف زكي، محمد سعيد حسن، سامح عربي حسن، يوسف سامي يوسف، أحمد الصديق عبدالوهاب، حازم عواد راغب، جابر عبدالجواد، شعبان محمد فتحي، حازم علي يونس، محمود خميس على، وعبدالرحمن محسن منسي وجميعهم مصريين الجنسية".كما حصلت" الدستور" على بيانات المصري الذي لقي مصرعة وهو "مجدي عبدالمجيد شاكر أحمد"، ويحمل جواز سفر رقم (A16315625).وتم نقل مصابي الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى طبرق لتلقي الإسعافات اللازمة، لحين إنهاء إجراءات تسليمهم إلى السلطات المصرية بمنفذ السلوم البري.