20 جريمة قتل فى مخيم الهول بالحسكة منذ مطلع العام الجارى

يشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، تصاعدًا كبيرًا في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 الجديد، والتي تتم على أيدي أذرع تنظيم داعش بطرق مختلفة أبرزها إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية العام الجديد شهد المخيم 20 جريمة قتل، 13 منها جرت خلال شهر يناير، و7 جرت خلال فبراير الجاري.ووفقًا لتوثيقات المرصد السوري فإن القتلى هم 13 من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 من حملة الجنسية السورية بينهم امرأتان ورئيس المجلس السوري في المخيم، وعنصران من الأسايش.وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسئولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.