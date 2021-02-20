محمد بن سلمان يرعى سباق كأس السعودية 2021

يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت، حفل السباق العالمي الأغلى "كأس السعودية 2021" في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض بجوائز بلغت 5ر30 مليون دولار.وذكر بيان رسمي اليوم: "يشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 5ر30 مليون دولار أمريكي، أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم".ويبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادا عالميا من 13 دولة، وتبلغ قيمة الجائزة المالية للمركز الأول 20 مليون دولار أمريكي.ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأمريكي "ستيفن اسموسن" ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني.وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "أصبحت كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجودًا لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم.