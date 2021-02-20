حظك اليوم.. برج الدلو السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيًا: لا تتصرف بشكل غريب ومختلف اليوم، فذلك سيؤثر علي انطباع الآخرين عنك، ستحصل على العديد من الفرص لتذيد من نجاحك في عملك ولكن احذر التهور في تصرفاتك.عاطفيًا: الشخص الذي كان الصديق المقرب هو الآن مصدر الحب والثقة، هو لا يستطيع التعبير عن مشاعره خوفًا من القادم، ولعدم إحساسة بالآمان في العلاقات العاطفية، اقض بعض الوقت معه لتكتشف حقيقة مشاعركم لبعض هل هي صداقة أم حب.صحيًا: صحتك تتحسن بشكل كبير ولكن تتعرش للارهاق بسبب كثرة الأعباء والمسؤليات والتفكير المستمر، تحتاج أجازة وأخد قسط من الراحه والنوم الجيد حتي تستطيع استعادة نشاطك مرة أخرى.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.