كوريا الجنوبية تجري الاستعدادات النهائية لخطة التطعيم ضد كورونا

أجرت كوريا الجنوبية تدريبات محاكاة أخيرة على مستوى الحكومة، اليوم الجمعة، بشأن خطة نقل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل بدء برنامج التطعيم الأسبوع المقبل، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن تدريبات المحاكاة ركزت على نقل لقاح "أسترازينيكا"، الذي سيتم إنتاجه في مصنع "إس كيه بيوساينس" في مدينة "آندونج" بإقليم كيونج سانج الشمالي، وسيتم نقله إلى مركز التوزيع في "إيتشيون" جنوب العاصمة سول، ومنه إلى 25 من مراكز الصحة المحلية في جميع أنحاء البلاد.ومن أجل الاستعداد التام لأي حالات طارئة، حشدت السلطات طائرات الشحن وطائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو من أجل التدريب على توصيل اللقاحات إلى الجزر، مثل "جيجو" وجزر "أولونج"، وفقًا لوزارة الدفاع.وقال مسؤول في الوزارة: "سيتم استخدام النقل البري بشكل أساسي لإيصال اللقاحات من المصنع إلى مركز التوزيع.. ولإرسالها إلى الجزر، سيتم تحريك إما السفن وإما طائرات الهليكوبتر أو طائرات النقل العسكرية، وفقًا للظروف الجوية وغيرها من الظروف".وتخطط كوريا الجنوبية لبدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد في 26 فبراير، حيث سيتم توزيع لقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا.وحتى الآن، أمنت الحكومة لقاحات تكفي لـ 79 مليونًا، أي أكثر من سكان البلاد، من خلال صفقات مع مرفق "كوفاكس" العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، وعقود منفصلة مع شركات الأدوية الأجنبية.