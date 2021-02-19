شاهد عيان يروى تفاصيل حريق شقة سكنية بالمرج وتفحم 3 أطفال (فيديو)

نشب حريق هائل داخة شقة سكنية بمنطقة المرج نتج عنه تفحم 3 أطفال، وكانت الأم قد ذهبت لشراء مستلزمات البيت والأب في عمله، وفوجئ الأهالي بأدخنة تتصاعد من شرفة المنزل محاولين السيطرة على الحريق لكن النيران منعتهم من الدخول.يقول "محمود متولي" أحد شهود العيان، إن الحريق كان بسبب مدفأة كهربائية، وكان هناك ثلاثة أطفال في المنزل يتراوح أعمارهم ما بين عام ونصف و12 عاما، مشيرا إلى أن الأهالي حاولوا دخول المنزل لكن النيران كانت شديدة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ الحماية المدنية التي جاءت خلال دقائق وقامت بالسيطرة على الحريق.وتابع أنه عندما دخل إلى المنزل رأى النيران قد أكلت كل شيء من أثاث وخلافه، مشيرا إلى أنه عندما دخل غرفة الأطفال وجدهم متفحمين وكان الأخ الأكبر يحتضن شقيقيه خوفًا عليهم من الحريق.وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، ما أدى إلى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.