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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة اليابانية تتعهد بتأمين المزيد من لقاحات كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
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تعهد وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، بمحاولة تأمين المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن عدد العاملين في مجال الرعاية الطبية الذين يأملون في تلقي اللقاحات ثبت أنه أكثر مما كان مقدرا في السابق.

وقال تامورا- في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة- إن الحكومة ستحاول تأمين جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب المتزايد كي لا يتأثر جدول التطعيم؛ حيث من المقرر أن يتم تطعيم كبار السن بحلول شهر أبريل القادم بعد الانتهاء من تلقيح العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف أنه إذا حرص العاملون في القطاع الطبي على الحصول على التطعيم، فإن ذلك سيساعد في تخفيف أي قلق عام حيال تلقي التطعيمات.

وقدرت الحكومة اليابانية أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين من المتوقع أن يتلقوا اللقاح بنحو 3.7 مليون شخص؛ بيد أن المسح الإحصائي الذي أجرته الوزارة أظهر أن مليون شخص إضافيا يأملون في الحصول على اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان بدأت، أمس الأول الأربعاء، برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بإعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لنحو 40 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية.

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