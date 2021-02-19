ضبط تشكيل عصابى بالمطرية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمطرية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وقرر بأنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه استوقفه (ثلاثة أشخاص )، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.