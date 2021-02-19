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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة يصل طبرق للقاء رئيس مجلس النواب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:25 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
مروة عنبر
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وصل رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، قبل قليل، مدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لقناة العربية.

وتعد زيارة الدبيبة، اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق فى الشرق الليبى هى أول زيارة رسمية بعد توليه المسؤولية.

ومن المقرر أن يبحث الدبيبة مع صالح ملف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان، بالإضافة لتطورات الاوضاع السياسية فى البلاد.

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