الدبيبة يصل طبرق للقاء رئيس مجلس النواب

وصل رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، قبل قليل، مدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لقناة العربية.وتعد زيارة الدبيبة، اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق فى الشرق الليبى هى أول زيارة رسمية بعد توليه المسؤولية.ومن المقرر أن يبحث الدبيبة مع صالح ملف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان، بالإضافة لتطورات الاوضاع السياسية فى البلاد.