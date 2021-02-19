رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرف التجارية: انخفاض في أسعار السلع الغذائية ووفرة المعروض السبب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:55 م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
دعاء أبو العزم
طباعة
سجلت أسعار السلع الغذائية انخفاضا ملحوظا في الأسواق، بداية من العام الجاري طبقا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة مع ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من السلع.

وقال تجار الغرف التجارية ورؤساء الشعب أن هناك وفرة من السلع بشكل عام تسببت في تراجع الأسعار.

- 25% انخفاضا في الفول

قال رجب شحاته، عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الفلول سجلت انخفاضا بنسبة 25% بسبب ارتفاع حجم الإنتاج الكلي منه في الأسواق،
وأضاف رجب، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن السعر جملة يبدأ من 7000 إلى 10000 جنيه للطن، وسجل الكيلو من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

- انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار

ومن جانبه قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخضار والفواكه بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع حجم الإنتاج.

وأضاف عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية،في تصريحات لـ "الدستور" أن مصر فتحت أسواق جديدة للتصدير خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وغلق بعض الدول لأسواقها خوفا من نقص السلع وكذلك كثير من الدول اتخذت مصر كسوق بديل للاستيراد.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، ساهمت في انخفاض الأسعار مقارنة بالعامين السابقين، وكذلك ساهمت في الثقة لدي الدول الأخرى مما ساعد في ارتفاع صادرات السلع الغذائية.

وأوضح أن هناك انخفاضا ملحوظ في سعري الطماطم، والبطاطس بسبب ارتفاع حجم الإنتاج، وسجلت أسعار الطماطم تبدأ من جنيه واحد، وسجلت البطاطس جنيها، وسجل البصل من 3 لـ 5 جنيهات.

موضوعات متعلقة

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين