الغرف التجارية: انخفاض في أسعار السلع الغذائية ووفرة المعروض السبب

سجلت أسعار السلع الغذائية انخفاضا ملحوظا في الأسواق، بداية من العام الجاري طبقا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة مع ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من السلع.وقال تجار الغرف التجارية ورؤساء الشعب أن هناك وفرة من السلع بشكل عام تسببت في تراجع الأسعار.- 25% انخفاضا في الفولقال رجب شحاته، عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الفلول سجلت انخفاضا بنسبة 25% بسبب ارتفاع حجم الإنتاج الكلي منه في الأسواق،وأضاف رجب، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن السعر جملة يبدأ من 7000 إلى 10000 جنيه للطن، وسجل الكيلو من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.- انخفاض ملحوظ في أسعار الخضارومن جانبه قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخضار والفواكه بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع حجم الإنتاج.وأضاف عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية،في تصريحات لـ "الدستور" أن مصر فتحت أسواق جديدة للتصدير خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وغلق بعض الدول لأسواقها خوفا من نقص السلع وكذلك كثير من الدول اتخذت مصر كسوق بديل للاستيراد.وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، ساهمت في انخفاض الأسعار مقارنة بالعامين السابقين، وكذلك ساهمت في الثقة لدي الدول الأخرى مما ساعد في ارتفاع صادرات السلع الغذائية.وأوضح أن هناك انخفاضا ملحوظ في سعري الطماطم، والبطاطس بسبب ارتفاع حجم الإنتاج، وسجلت أسعار الطماطم تبدأ من جنيه واحد، وسجلت البطاطس جنيها، وسجل البصل من 3 لـ 5 جنيهات.