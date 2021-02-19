مصادر ليبية: زيارة مرتقبة لمحمد المنفي إلى القاهرة

كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، إلى القاهرة خلال أيام، لتوطيد العلاقة بين البلدين.وأكدت المصادر أن الزيارة تأتي لتأكيد مبادئ حسن الجوار والتعاون البناء وتأسيس مرحلة جديدة تكون الشراكة الشاملة فيها في كل الملفات أساسا للمستقبل، بحسب ما أكدته سكاي نيوز.وفى أول زيار خارجية له، استقبلت القاهرة، أمس الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، ورحبت القاهرة بالزيارة.كما أثنى مراقبو الشأن الليبي على الزيارة، ولقاء رئيس الحكومة الليبية الجديدة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمد العمامي، أن الزيارة خطوة ليبية في الاتجاه الصحيح، منوها بمواقف الرئيس السيسي، التي أكد خلالها أن أمن مصر من أمن ليبيا، وأنها عمق استراتيجي لها.وقال المحلل السياسي الليبي أن موقف الرئيس السيسي كان مشرفا حينما أعلن "سرت - الجفرة" خطا أحمر، مما أدى إلى وقف القتال عمليا على الأرض، وفتح المجال أمام الأطراف المتقاتلة في ليبيا للعودة إلى طاولة المحادثات، واستئناف مسارات الحوار السياسي، والتي انتهت باختيار المسؤولين عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.وشدد "العمامي" على أن مصر قادت الجهود المضنية لدول الجوار الليبي، من أجل لم الشمل الداخلي في ليبيا، وإعادة الاستقرار، وهي الدول المعنية أكثر بالملف وتتأذى من حالة الفوضى وانتشار السلاح والميليشيات بها.