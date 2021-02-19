«العمانية للغاز» تعرض شحنة للتسليم في مارس

قال مصدران بالقطاع اليوم الجمعة، إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تعرض شحنة غاز مسال للتسليم في مارس.وقال أحد المصدرين إن العرض ينص على أن يكون الأساس التسليم في ميناء الوصول في شمال شرق آسيا، في الفترة من 29 مارس و31 منه، أو التسليم في الهند في الفترة من 21 إلى 28 مارس.