سعر اليورو اليوم الجمعة 19-2-2021 فى البنوك المصرية

سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم

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وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.91 جنيه ، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.80 جنيه ، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81 جنيه ، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 18.90 جنيه وللبيع 18.76 جنيه ، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.79 جنيه ، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.90 جنيه وللبيع 18.67 جنيه .

مازال سعر العملة الأوروبية "اليورو" والتي تضم 19 دولة تواصل استقرارها للأسبوع الثاني على التوالي خلال التداولات الصباحية في الإجازة الرسمية ليوم الجمعة الموافق 19-2-2021، إذ بلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.عالميًا، كشفت التقديرات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفضت بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي وأن البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، حيث انكمش اليورو 0.6 % على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.حقق سعر اليورو اليوم خلال التداولات الصباحية ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي 18.95 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، كما ارتفع اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85 جنيه.كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي فتراجع سعر اليورو للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، وفي بنك ميد سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك بلوم فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78 جنيه.