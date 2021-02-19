أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:40 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصرى، بشكل يومي، ونستعرض لكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى بحسب آخر التحديثات داخل البنوك المصرية، لأسعار العملات الأتية، "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك فى البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، وبنك مصر (الحكومى).
بلغ سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٨.٧٦٤١ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٦٧٦ جنيه مصرى.
سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩١٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٧٥٦٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٨٧٦٣ جنيه مصري.
سجل عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
سجل عند الشراء ١٧.٣٣١٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٥١٥١ جنيه مصرى.
سجلت العملة الأمريكية عند الشراء ١٥.٥٩ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٦٩ جنيه مصرى.
بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم، عند الشراء ١٨.٧٦ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٦ جنيه مصرى.
سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٥٧٦٦ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٩٤٢٥ جنيه مصري.
بلغ سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٧١٨٧ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٤.٨٥٣٧ جنيه مصري.
وصل سعره عند الشراء ٤.٠٩١٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
سجل سعره عند الشراء ٤٨.٧٥٦٨ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥١.٨٧٦٣ جنيه مصري.
وصل عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021
سعر الدولار اليومنقدم لكم أسعار العملات فى البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك، عن الشراء ١٥.٥٩ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٦٩ جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٨.٧٦٤١ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٦٧٦ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩١٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي اليوم
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٧٥٦٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٨٧٦٣ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل عند الشراء ١٧.٣٣١٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٥١٥١ جنيه مصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم فى بنك مصر
سجلت العملة الأمريكية عند الشراء ١٥.٥٩ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٦٩ جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم، عند الشراء ١٨.٧٦ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٦ جنيه مصرى.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٥٧٦٦ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٩٤٢٥ جنيه مصري.
سعر الين الياباني اليوم
بلغ سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٧١٨٧ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٤.٨٥٣٧ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليوم
وصل سعره عند الشراء ٤.٠٩١٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعره عند الشراء ٤٨.٧٥٦٨ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥١.٨٧٦٣ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وصل عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٢ جنيه مصرى.