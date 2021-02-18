في ذكرى ميلاده.. سر انفصال زكي فطين عبد الوهاب عن «السندريلا»

"تخرجه وأولى مراحل أعماله الفنية"



"من أبرز أعماله"



زواجه من السندريلا



"موقف الفنانة ليلى مراد وفطين عبدالوهاب من زواج ابنهما"



تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب نجل الفنانة ليلى مراد، الذي كان محظوظا بعائلته الفنية، وترك أثر لا يمكن لأحد نسيانه في الحياة الفنية.ونرصد في هذا التقرير محطات في حياته:تخرج زكي من "المعهد العالي في السينما" قسم الإخراج عام 1983 عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني في أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها "اليوم السادس" وعمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية» هذا هو زكي فطين عبدالوهاب."بداية مشواره الفني"حصل زكي فطين علي المعهد العالي للسينما بقسم الإخراج عام 1983وبعد ذلك شارك المخرج علي بدرخان بعض الأعمال الفنية منها فيلم "أهل القمة " وكان دوره مساعد مخرج ثانٍ.كثرت أعماله الفنية بعد نجاحه في دوره الاول من فيلم اليوم السادس وعمل من بعدها كممثل من اشهر اعماله "أهل كايرو، بحب السنيما، اسم مؤقت"، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم "رومانتيكا" عام 1996.تعرف زكي فطين على الفنانة سعاد حسني، عندما كان يتدرب مع المخرج الكبير علي بدر خان، وبعد انفصال علي بدرخان عن الفنانة سعاد حسني، دارت قصه حب بين زكي فطين وسعاد حسني فتزوج منها، وقال فطين إن سعاد كانت فتاة أحلام أي شاب ولكن لم يوجد تكافؤ بينهما.وصرح فطين من قبل أن سعاد كانت تحب علي بدر خان أكثر منه وهذا أحزنه كثيرا، وسرعان ما انفصل عنها بعد مدة قصيرة من زواجهما، وظل صديقان واتصلت به عند وفاة صلاح جاهين، ولأن نفسيتها كانت سيئة فذهب لمواساتها.تزوج الفنانة سعاد حسني وهو يدرس بالمعهد، وعندما علمت ليلي مراد بهذا الزواج كانت غير متقبلة للوضع قائلة: كيف لشاب ما زال يدرس في المعهد أن يتزوج بفنانة كبيرة مثل سعاد حسني، رغم أنها كانت معجبة بها كثيرا في أداءها الفني إلا أنها كانت غير راضية عن هذا الزواج، وأيضا والده فطين عبدالوهاب كان رافضا لهذه الزيجة، ثم انفصلا سريعًا أثناء دراسته في المعهد.