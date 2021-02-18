رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 07:55 م
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقريرا عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الرابط الإلكتروني المختص لخدمات الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك ضمن خطة الحكومة نحو تطوير التكنولوجيا الحديثة داخل كافة الوزارات، لتقديم خدمة بشكل تكنولوجي متطورة للمواطنين المصريين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويستطيع المواطن من خلال الرابط الإلكتروني الذى سيتم ذكره خلال التقرير التالى، بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية بحسب شركة الكهرباء التابع لها المواطن، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تقديم كافة أوجة الدعم والتسهيل على المواطنين، وتوفير لهم كافة خدمات الكهرباء.
- أولا يدخل المواطن على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حتى يتمكن من قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهو (من هنا).
- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ونستعرض لكم شركات الكهرباء، وهى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- ثم يتم اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- بعد ذلك الضغط على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- تغير اسم صاحب العداد.
- تقديم طلب فحص العداد.
- تقديم طلب رفع العداد.
- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر موقع شركة بتروتريد
- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
ويستطيع المواطن من خلال الرابط الإلكتروني الذى سيتم ذكره خلال التقرير التالى، بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية بحسب شركة الكهرباء التابع لها المواطن، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تقديم كافة أوجة الدعم والتسهيل على المواطنين، وتوفير لهم كافة خدمات الكهرباء.
رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- أولا يدخل المواطن على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حتى يتمكن من قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهو (من هنا).
- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ونستعرض لكم شركات الكهرباء، وهى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- ثم يتم اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- بعد ذلك الضغط على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- تغير اسم صاحب العداد.
- تقديم طلب فحص العداد.
- تقديم طلب رفع العداد.
- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر موقع شركة بتروتريد
- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.