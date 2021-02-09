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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:06 م
الغاز المنزلي
الغاز المنزلي
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد، ويتسبب عدم وجود المواطنين في المنازل أثناء مرور محصل شركة الغاز في مشكلة كبيرة للمواطنين وأحيانًا تراكم الفواتير بدون سداد، ويلجًا بعض المواطنين إلى تسجيل قراءة عداد الغاز في ورقة ووضعها على باب الشقة ويضر المواطن أحيانًا إلى الذهاب لمقر الشركة لسداد الفواتير المتأخرة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد


حيث أطلقت شركة بتروتريد، رابط تسجيلي للمواطنين حتى يتمكنوا من الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الموقع، وأطلقت الشركة هذه الخدمة لتوفير الوقت والعبء على المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلتزم الشركة بقرارات الحكومة المصرية وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعرض "الدستور" للمواطنين في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد عبر الرابط التي أطلقته شركة بتروتريد.

موقع شركة بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز


ويمكن للمواطن المصري تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل، ويمكن معرفة قيمة استهلاك الغاز الطبيعي من العداد والدخول على موقع الشركة للخدمات التجارية البترولية بتروتريد، ويستطيع المواطن قراءة عداد الغاز خلال النصف الأول من الشهر من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ويبدأ سداد قيمة الفاتورة استهلاك الغاز أعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلى آخر يوم في الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد

ويستطيع المواطن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد الإلكتروني، لتخفيف الإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من هنا.

والخطوة الثانية بعد دخول المواطن على رابط موقع شركة بتروتريد الإلكتروني، يبدأ في كتابة البيانات الخاصة به وهي ( تحديد المحافظة التابع لها - ورقم الهاتف - الشقة - المنطقة ).

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