وزير التعليم يعلن تفاصيل الامتحان المجمع لسنوات النقل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان سنوات النقل عبارة عن ورقة واحدة (كل مادة 4 أو 5 أسئلة) عبارة عن اختيار من متعدد.أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أن الامتحان 50% وباقي الـ50% ستكون على الامتحانات الشهرية بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الطالب سيحتاج إلى 50% لينتقل للعام الأعلى، مشددًا على أنه فيما يخص امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون إلكترونيا بالمدرسة لكل الفئات ممن تسلموا التابلت والباقي بالمدرسة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ليجيب خلاله عن استفسارات أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي تم اتخاذها يوم الأحد الماضي، بشأن امتحانات التيرم الأول والثاني، وآلية استكمال العام الدراسي.