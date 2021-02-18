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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:31 م
إحلال السيارات الملاكي
إحلال السيارات الملاكي
أحمد عوض
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موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 يبحث كثير من المهتمين بالمبادرة الرئاسية لعام 2021، حيث بدأت الحكومة المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المصنوعة منذ حوالي 20 عاما، وتأهيلها وإعادة عملها بالغاز الطبيعي.

وتهدف مبادرة إحلال السيارات لإعادة تأهيل 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة (تاكسي _ ملاكي)، و15 ألف ميكروباص خلال عام 2021، ويتم استبدالها بحوالي 180 ألف سيارة خلال عام 2022 وعام 2023.

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021

وانطلقت مبادرة إحلال السيارات الملاكي منذ مطلع عام 2021، أما بالنسبة عن سيارات الميكروباص، فسيبدأ العمل عليها بداية مايو المقبل، والسيارات «الميكروباص» (الكينج لونج) فى مطلع يوليو.

وكان وافق مجلس الوزراء على اعتماد حافز أخضر للسيارات الملاكي، بحوالي 10٪ من سعر السيارة الجديدة، بمبلغ قدره 22 ألف جنيه، وبحوالي 20٪ للتاكسي بمبلغ قدره 45 ألف جنيه، بحوالي 25٪ للميكروباص بمبلغ قدره 65 ألف جنيه. ( سيارات البوابة ) تعرض كافة تساؤلات المواطنين المتعلقة بإحلال السيارات وتحويل عملها بالغاز الطبيعي، وتجيب الحكومة والمصانع المشتركة على التساؤلات في مبادرة إحلال السيارات.

تقديم احلال السيارات 2021

كيفية الحصول على سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات؟

- على المواطن التسجيل إلكترونيا من خلال موقع المبادرة https://www.gogreenmasr.com/ar.
- فحص كافة الشروط لتقييم إن كانت مطابقة على المتقدم أم لأ.
- يجب على المتقدم التوجه إلى أحد البنوك المشتركة في المبادرة، وذلك بعد استلام الرسالة عن طريق الهاتف المحمول، لبدء الإجراءات.

يسعى كثير من المواطنون يوميا إلى تقديم السياره القديمة لتخريدها، وذلك بتحصيل وزارة الصناعة والتجارة علي سيارات المواطنين من خلال وزارتي الداخلية والتنمية المحلية. 

مناطق تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة احلال السيارات

- بدأ تطبيق المرحلة الأولى للمبادرة في 7 محافظات وهي كالتالي:
(القاهرة _ الجيزة _ القليوبية _ الإسكندرية _ السويس _ بورسعيد _ البحر الأحمر).

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يتسائل كثيرين عن من يتحمل تكلفة الحافز الأخضر خلال المرحلة الأولى للمبادرة، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة تبلغ 7.1 مليار جنيه تكلفة تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى للمبادرة.

يبلغ سعر السيارة الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعي حوالي 155 ألف جنيه، وذلك بعد دفع مقدم السيارة الخاصة بالمتقدم.

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