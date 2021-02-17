أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

يحتل موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021 نسبة بحث عالية، عبر محرك البحث جوجل منذ البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية المتعلقة بتغير السيارات القديمة بأخري حديثة، تعمل باستخدام الوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي.





وتعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع المتعلق بالمبادرة وشروط التقديم.





رابط موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021





يستطيع أصحاب السيارات الملاكي القديمة والتي مر عليها 20 عاما، التقديم خلال الموقع الرسمي لإحلال السيارات القديمة عبر هذا الرابط " من هنا "، بعد تسجيل جميع البيانات المطلوبة للحصول على سيارة أحدث تعمل بنظام الوقود المزدوج بفائدة 5٪ فقط للأشخاص الذي يستوفي عليها الشروط التي وضعها وزارة الصناعة والتجارة، حيث تم الاتفاق مع 9 شركات للسيارات المحلية من أجل الاشتراك في المبادرة.

خطوات تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021





وتوضح "الدستور" في السطور التالية خطوات تسجيل بيانات الراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات الملاكي.





يستطيع أصحاب السيارات الملاكي القديمة الراغبين في الحصول علي أخري حديثة ، التقديم عبر الموقع الإلكتروني لإحلال السيارات القديمة من خلال الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول خلال موقع إحلال السيارات الملاكي القديمة الذي حددته وزارة الصناعة عبر هذا الرابط " من هنا ".





1_ إختيار خدمة السيارات القديمة.

2_ تسجيل كافة البيانات المطلوبة للسيارة القديمة وصاحب السيارة من واقع رخص القيادة.

3_ يتم الضغط علي كلمة ( تسجيل ).





شروط عند التقديم علي إحلال السيارات القديمة





حددت وزارة الصناعة والتجارة بعض الشروط التقدم خلال الموقع الالكتروني لإحلال السيارات الملاكي لعام 2021 وهي كالتالي:-





1_ ألا يقل عمر المتقدم بطلب إحلال سيارة قديمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة .

2_ يكون حاصل علي رخصة قيادة من الدرجة الثانية علي الأقل.

3_تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور.

4_ يتمتع صاحب طلب التقديم بسمعة طيبة.

5_ عدم وجود أي حكم قضائي ضد المتقدم بالطلب.

6_ تقديم فحص طبي شامل يثبت عدم تعاطي المتقدم لاي مواد مخدرة.





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