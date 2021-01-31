رابط موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021

شروط تمويل السيارات الملاكي لعملية الاحلال هي:

- أن لا يقل سن المتقدم لطلب التحويل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا

- أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدم بالالتزام بسداد المبلغ المستحق على السيارة واثبات قدرته المالية على السداد من خلال بيان بمفردات المرتب أو سندات ملكية، أو وديعة.

- فترة السماح 3 أشهر وكذلك فترة سداد القسط تصل إلى 120 شهرًا.



وعلى المتقدم تقديم ما يفيد ذلك مدعومًا بالمستندات بالإضافة إلى إحضار ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للممستفيد والضامن.

- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي أو ما يثبت محل اقامته هو والضامن بحيث تكون العقود أو تلك الايصالات لم يمر عليها 3 أشهر.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المراد إحلالها.



وبعد ذلك يقوم صاحب السيارة القديمة بالدخول على رابط تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021 الخاص بتحويل السيارات وهو: (



ثم يقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال أيقونة طلب إحلال مركبة ويتم ادخال الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى التى يدخل على الموقع. وعلى المتقدم تقديم ما يفيد ذلك مدعومًا بالمستندات بالإضافة إلى إحضار ما يلي:- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للممستفيد والضامن.- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي أو ما يثبت محل اقامته هو والضامن بحيث تكون العقود أو تلك الايصالات لم يمر عليها 3 أشهر.- رخصة سارية للسيارة القديمة المراد إحلالها.وبعد ذلك يقوم صاحب السيارة القديمة بالدخول على رابط تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021 الخاص بتحويل السيارات وهو: ( أضغط هنا ثم يقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال أيقونة طلب إحلال مركبة ويتم ادخال الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى التى يدخل على الموقع.





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شهدت الفترة السابقة منذ إطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي إقبالاً كبيراً على موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي 2021 التي أنشأته الحكومة ووزارة الصناعة بالتعاون مع وزارتي البترول والمالية، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.كما استهدفت مبادرة إحلال السيارات 2021 جميع أنواع السيارات "ملاكي، ميكروباس، أجرة" والتى مر عليها أكثر من 20 عامًا، وكذلك السيارات الحديثة بالنسبة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لما يعود ذلك على المواطن بالنفع والتوفير أثناء تموين سياراته بالغاز بدلًا من البنزين لأكثر من 50%.وتنشر "الدستور" رابط موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي 2021 وجميع التفاصيل والشروط الخاصة بعملية التحويل ضمن البرنامج القومي ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.