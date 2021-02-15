«في خدمتك».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات القديمة

منذ شهر تقريبا وتحديدا 4 يناير 2021، انطلقت مبادرة إحلال السيارات القديمة بالجديدة ولا يمكن إغفال أهميتها للمواطنين والدولة في نفس الوقت، ومن أهم فوائدها توفير نفقات استهلاك الوقود بنسبة 30% نظرا لاستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تقليل كمية التلوث التي كان يسببها البنزين.ومن وقت انطلاق المبادرة ووردت العديد من الاسئلة والإستفسارات حول تفاصيل هذه المبادرة، ومن خلال في خدمتك التي تحرص الجريدة على تقديم كافة المعلومات الخدمية للقراء من خلالها سنسرد كافة تفاصيل المبادرة فى سؤال وجواب:كيفية التقديم في المبادرة ؟من خلال الموقع الرسمي للمبادرة www.gogreenmasr.com.هل تم إغلاق التقديم والتسجيل على موقع المبادرة؟باب التقديم لا يزال مفتوحًا لمن يرغب في الإحلال، حيث لم يتم تحديد سقف زمني لعملة التقديم، أو التسجيل في الموقع وتفتح وزارة التجارة الباب امام استقبال طلبات إحلال الميكروباص مطلع مايو المقبلعدد العربيات التى ستشملها المبادرة ؟تستهدف إحلال نحو 250 ألف سيارة قديمة على 3 مراحل، منها 70 ألف سيارة ملاكي وميكروباص خلال العام الجاريهل التقديم هيقتصر على عدد محافظات معينة ولا من حق التقديم من جميع المحافظات ؟على الرغم من تحديد عدد محافظات معينة ضمن المرحلة الأولى ولكن باب التقديم مفتوحة للجميع والمرحلة الأولى من مبادرة إحلال وتجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي: " القاهرة والجيزة والسويس وبور سعيد والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم".ما هى الحوافز التشجعية اللى بتقدمها الدولة للمواطنين فى هذه المبادرة أو التسهيلات؟صاحب السيارة الملاكي سيحصل على 22 ألف جنيه بحد اقصى سيتم خصمها من السيارة الجديدة، والميكروباص 65 ألف والتاكسي 45 ألفما سبب أن التقديم مفتوح للجميع حتى مخالفي شروط المبادرة؟التقديم مفتوح لكل المواطنين حتى مخالفي بعض شروط المبادرة حسبما أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستفحص كل الطلبات وستنظر بعين الاعتبار لمخالفي بعض الشروط وستنظر إمكانية التغاضي عن بعضها تسهيلا على المواطنين.قدّمت على الموقع الإلكتروني وسجلت بعض البيانات الخاطئة، ماذا أفعل؟يمكنك تعديل الطلب من خلال الدخول للموقع واختيار «طلب تعديل البيانات» وتعديل الإيميل الخاص بك وستصلك كلمة المرور في البريد غير المرغوب فيه SPAM ويمكنك أيضًا تعديل أي بيانات أخرى ترغب في تعديلها.طريقة دفع المبلغ المتبقى على السيارة الجديدة ؟دفع قيمة السيارة الجديدة على أقساط لمدة 10 سنوات بسعر فائدة لا يتجاوز 3%،بأقل قسط لشراء السيارة الجديدة ضمن المبادرة هو 1600 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات.هل العربيات الجديدة صناعة محلية ولا مستوردة ؟أن كل السيارات المشاركة في المبادرة صنعت في مصر لتشجيع المنتج المحلي من خلال تقديم سيارات بأسعار أقل من السوق.ما الشروط الواجب توافرها فى المتقدم ؟أن تكون السيارة قد مضى على إنتاجها 20 عامًا، وأن تكون رخصتها سارية وغير منتهية، فضلًا عن ملكية السيارة بشكل مباشر لصاحب الطلب المقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما.وبعد أول أسبوعين من إطلاق المبادرة، قامت وزارة التجارة باستحداث شرط جديد، لم يكن موجودًا ضمن اشتراطات المبادرة في بدايتها، والذي تمثل في عدم قبول أي سيارة تم شرائها وتسجيل ملكيتها بعد تاريخ إطلاق المبادرة، أي يوم 4 يناير الماضي، وعلى الرغم من أن هذا الشرط لم يعلن رسميًا، إلا إن هذا الشرط سيتم تطبيقه ولن يتم قبول السيارات التي تم شرائها بعد هذا التاريخوالسبب الأساسي لوضع هذا الشرط هو رصد حركة شراء كبيرة في سوق السيارات المستعملة، ولجوء عدد كبير من المواطنين إلي شراء سيارات قديمة بأسعار مبالغ فيها، من أجل الاشتراك في المبادرة، وهو ما دفع الوزارة إلي وضع هذا الشرط، لوقف عملية الإتجار بالسيارات القديمة.من الفئات ليس لهم الحق فى التقديم ضمن المبادرة ؟- من تتجاوز سيارتهم موديل 2001:لن يتمكن كل من يمتلك سيارة موديل 2002 فيما أعلى من المشاركة، وحتى لو تقدم وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني فلن يستفيد منها، نظرًا لأن المبادرة تنص صراحة على أن السيارات التي ينطبق عليها الشروط هى التي تجاوز عمرها 20 عامًا من تاريخ إطلاق مبادرة الإحلال، أي السيارات موديل عام 2001، فيما أقل- من تجاوزت أعمارهم 55 عامًا:كل من تجاوز سنه 55 عاما، لن يتمكن من الحصول على سيارة في إطار مبادرة الإحلال، لأن من بين شروطها ألا تزيد سن المتقدم عن 55 عامًا، نتيجة لوجود تعاملات إئتمانية مع البنوك تشترط هذا السن، لكن وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فإن هذا الشرط قد يتم النظر فيه حال وجود زيادة في أعداد طلبات المتقدمين فوق هذه السن، موضحة أن الوزارة قد تدرس عمل نظام خاص بمن هم فوق السن في تلك الحالة.- من اشترى سيارة بعد 4 يناير:لن يتمكن كل من اشترى سيارة قديمة بعد يوم 4 يناير الماضي من الحصول على سيارة في إطار المبادرة، حيث أنه وفقا لما أكده مسئول بوزارة التجارة فإن المبادرة ستقبل السيارات التي تم نقل وتسجيل ملكيتها قبل يوم 4 يناير، لكن لن يتم قبول ما بعد ذلك، نظرًا لملاحظة حركة إتجار كبيرة في سوق السيارات القديمة، أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبحسب المصدر فإن هذا الشرط قد يتم إعادة النظر فيه مستقبلا حال تراجع عدد المتقدمين عن المستهدف.متى سيتم التواصل مع المواطنين المقبولين فى المبادرة ؟أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المتقدمين بلغ 47 ألف شخص حتى الان بقطاع احلال السيارات الملاكي والاجرة، وانه بيتم حاليا التواصل مع المواطنين، وتوجيههم إلي البنوك من أجل الحصول على الموافقة الإئتمانية، وإعلامهم بأماكن التخريد، ومواعيد تسليم السيارات الجديدة.