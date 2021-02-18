النمسا تسجل 1967 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل ١٩٦٧ إصابة جديدة و٢٢ حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح "كورونا" ٤١٣ ألفًا و٩٤٨ شخصًا.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ ٤٣٩ ألفًا و٨٤١ حالة وقد تعافى منها ٤١٦ ألفًا و٤٣١ حالة، بينما توفى ٨٣١٢ حالة، موضحًا أنه يتواجد بالمستشفيات ١٣٠٧ حالات منهم ٢٥٨حالة في العناية المركزة.وأضاف أن إجمالي الحالات النشطة بالفيروس بلغ ١٥ ألفًا و٩٨ حالة بينما بلغ عدد الفحوصات الطبية اليومية ٦٠ ألفًا و٥٦٨ فحصًا.