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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يستعرض الأوضاع العربية مع وزير خارجية باكستان

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الخميس، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان، والذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، بأن أبوالغيط عبر للوزير الباكستاني عن عميق تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين باكستان والدول العربية، والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية.

وأكد الوزير الزائر على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث استعرض الأمين العام الأوضاع العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية تأسيسًا على الموقف الثابت لباكستان دعمًا للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة جنوب آسيا وعلاقتها وتأثيراتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.

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