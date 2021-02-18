ماليزيا تعلن تشكيل فريق عمل خاص لإدارة برنامج التطعيم الوطني

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي، خيري جمال الدين، إن الحكومة الماليزية شكلت فريق عمل خاص يعرف باسم "فريق عمل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)" لإدارة برنامج التطعيم الوطني ضد الفيروس.ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم الخميس، عن جمال الدين قوله إنه بنفسه سيترأس الفريق بوصفه الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد- 19، والذي سيُبلغ مجلس الوزراء الماليزي مباشرةً.وأوضح أن الفريق سيشرف عليه مديران بشكل مشترك، هما نائب المدير العام للصحة الماليزية، الدكتور تشونج تشي كيونج، ونائب قائد القوات المسلحة الماليزية، الفريق محمد عبدالرحمن.وأضاف أن هذا الفريق سوف يركز على تنسيق الإجراءات الموحدة التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان سريان برنامج التطعيم الوطني بسلاسة.وأشار، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بخصوص التنسيق لفريق عمل في برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد- 19، إلى أن مجلس الأمن القومي الماليزي سيعمل كأمانة عامة للفريق بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزية، ووزارة الصحة.